Панова (Еделева) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения14.02.1913
Дата смерти04.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1913
Отец: Еделев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1931
Сын: Панов Павел Петрович
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеевич
Бракосочетание
24.07.1931
Рождение ребёнка
?.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.08.1935
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
31.08.1939
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.06.1941
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.06.1954
Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеевич
Смерть
04.07.1958
Причина смерти: рак матки