Панова (Еделева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Еделева) Анна Яковлевна

Место рождения

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

14.02.1913

Дата смерти

04.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1913

Отец: Еделев Яков Николаевич

Мать: Еделева Евдокия Степановна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.07.1931

Сын: Панов Павел Петрович

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеевич

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
24.07.1931

Муж: Панов Петр Тимофеевич

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
?.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.08.1935

Сын: Панов Николай Петрович

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеевич

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
31.08.1939

Сын: Панов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеевич

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.06.1941

Сын: Панов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.06.1954

Сын: Панов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Панов Петр Тимофеевич

Смерть
04.07.1958
Причина смерти: рак матки
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