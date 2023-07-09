Кирсанова (Ибраева) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова (Ибраева) Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Кирсанов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирсанов Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Кирсанов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирсанов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Кирсанов Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирсанов Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно