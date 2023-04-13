Мухаммад Ата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаммад Ата

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯХ
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1884

Отец: Мухаммадвафа

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно