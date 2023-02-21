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Никифорова Людмила (Люся) Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1975

Сын: Никифоров Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Никифоров Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
21.02.1980

Дочь: Андреева Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Никифоров Владимир Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Владимир Яковлевич