Никифорова Людмила (Люся) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1975
Сын: Никифоров Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Никифоров Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
21.02.1980
Дочь: Андреева Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Никифоров Владимир Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно