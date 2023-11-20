Синцов Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Григорий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Синцов Александр Леонтьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Синцов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Синцова Агафья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Синцов Архип Григорьевич

Мать ребёнка: Синцова Агафья

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Синцова Агафья

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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