Синцов Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Синцов Александр Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Синцова Агафья
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Синцова Агафья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Синцова Агафья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно