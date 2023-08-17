Камалиева Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.?
Сын: Камалиев Рамзиль Ильясович
Отец ребёнка: Камалиев Ильяс Хуббутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камалиева Рәмзия Ильясовна
Отец ребёнка: Камалиев Ильяс Хуббутдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно