Камалиева Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалиева Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.?

Сын: Камалиев Рамзиль Ильясович

Отец ребёнка: Камалиев Ильяс Хуббутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камалиева Рәмзия Ильясовна

Отец ребёнка: Камалиев Ильяс Хуббутдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалиев Ильяс Хуббутдинович

Смерть
Неизвестно