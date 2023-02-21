Аршинова (Илюхина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова (Илюхина) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1993

Сын: Аршинов Антон Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.2004

Сын: Аршинов Николай Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности