Билалов Гизар Ахкямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБилалов Гизар Ахкямович

Билалов Гизар Ахкямович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1954

Пол

Мужской

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1982

Дочь: Привалова Айгуль Гизаровна

Мать ребёнка: Билалова Фарида Наильевна

Рождение ребёнка
01.02.1985

Дочь: Степанова Альбина Гизаровна

Мать ребёнка: Билалова Фарида Наильевна

Рождение ребёнка
10.03.1989

Дочь: Билалова Регина Гизаровна

Мать ребёнка: Билалова Фарида Наильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Билалова Фарида Наильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close