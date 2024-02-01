Билалов Гизар Ахкямович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1982
Дочь: Привалова Айгуль Гизаровна
Мать ребёнка: Билалова Фарида Наильевна
Рождение ребёнка
01.02.1985
Дочь: Степанова Альбина Гизаровна
Мать ребёнка: Билалова Фарида Наильевна
Рождение ребёнка
10.03.1989
Дочь: Билалова Регина Гизаровна
Мать ребёнка: Билалова Фарида Наильевна
Бракосочетание
Неизвестно