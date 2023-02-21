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Герасимов Вячеслав Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1939

Отец: Герасимов Петр Дмитриевич

Мать: Солдатова Александра Макаровна