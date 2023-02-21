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Герасимов Вячеслав Петрович
Герасимов Вячеслав Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.07.1939
Пол
Мужской
Отец
Герасимов Петр Дмитриевич
Мать
Солдатова Александра Макаровна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1939
Отец:
Герасимов Петр Дмитриевич
Мать:
Солдатова Александра Макаровна
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