Мехоношин Федор (Феодот) Арефиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехоношин Федор (Феодот) Арефиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1842 и 1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

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Место
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Рождение
Между 1842 и 1847 ст.

Отец: Мехоношин Арефий Феодоров

Мать: Мехоношина Христина Ильина

Место жительства
1850 ст.
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157
Рождение ребёнка
01.10.1865 ст.

Сын: Мехоношин Пётр Феодоров

Мать ребёнка: Мехоношина Евдокия Зиновьева

Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121169#39
Рождение ребёнка
1869

Сын: Мехоношин Александр Феодров

Мать ребёнка: Мехоношина Евдокия Зиновьева

Рождение ребёнка
1875

Сын: Мехоношин Стефан Федоров

Мать ребёнка: Мехоношина Евдокия Зиновьева

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евдокия Феодрова

Мать ребёнка: Мехоношина Евдокия Зиновьева

Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Мехоношин Иаков Феодоров

Мать ребёнка: Мехоношина Евдокия Зиновьева

Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Дочь: Елена Феодотова

Мать ребёнка: Мехоношина Евдокия Зиновьева

Место жительства
С 1900 по 1904 ст.
Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
1900 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70655#66 1904 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 7 стр. АП 75
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мехоношина Евдокия Зиновьева

Смерть
Неизвестно