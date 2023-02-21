Мехоношин Федор (Феодот) Арефиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1842 и 1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Между 1842 и 1847 ст.
Место жительства
1850 ст.
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157
Рождение ребёнка
01.10.1865 ст.
Мать ребёнка: Мехоношина Евдокия Зиновьева
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121169#39
Рождение ребёнка
1869
Сын: Мехоношин Александр Феодров
Мать ребёнка: Мехоношина Евдокия Зиновьева
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Мехоношина Евдокия Зиновьева
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдокия Феодрова
Мать ребёнка: Мехоношина Евдокия Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Мать ребёнка: Мехоношина Евдокия Зиновьева
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Дочь: Елена Феодотова
Мать ребёнка: Мехоношина Евдокия Зиновьева
Место жительства
С 1900 по 1904 ст.
1900 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70655#66 1904 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 7 стр. АП 75
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно