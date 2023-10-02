Михайлова-Горбунова Матрена Киреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
04.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шурыгина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Михайлов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирсаненко Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Михайлов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан