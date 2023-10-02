Михайлова-Горбунова Матрена Киреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова-Горбунова Матрена Киреевна

Михайлова-Горбунова Матрена Киреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Горбунов Кирей Семенович

Мать: Мария Платоновна Горбунова

Рождение ребёнка
04.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шурыгина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Михайлов Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирсаненко Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Михайлов Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close