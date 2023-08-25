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Drozhets Yosel Yosef

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

До 1919

Пол

Мужской

Отец

Около 1818 г.р.

Мать

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Drozhets Nisel

Мать: Drozets Sora Dvora

Рождение ребёнка
05.02.1885

Сын: Drozhets Izrail (Yisrael) Ben

Мать ребёнка: Reiza (Raina)

Вильнюс, Литовская ССР
Место жительства
1888
Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Drozhets Girsha

Мать ребёнка: Reiza (Raina)

Рождение ребёнка
20.11.1896

Сын: Drozhets Shlioma Nison

Мать ребёнка: Reiza (Raina)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1908
Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
До 1919
Вильнюс, Литовская ССР
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