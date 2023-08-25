Drozhets Yosel Yosef
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиДо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Drozhets Nisel
Мать: Drozets Sora Dvora
Рождение ребёнка
05.02.1885
Сын: Drozhets Izrail (Yisrael) Ben
Мать ребёнка: Reiza (Raina)
Место жительства
1888
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Drozhets Girsha
Мать ребёнка: Reiza (Raina)
Рождение ребёнка
20.11.1896
Мать ребёнка: Reiza (Raina)
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1908
Смерть
До 1919