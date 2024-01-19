Старцева (Иванова) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1987
Отец: Иванов Владимир Валерьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.08.2012
Рождение ребёнка
27.11.2013
Дочь: Старцева Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Старцев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.05.2018
Сын: Старцев Артур Алекксеевич
Отец ребёнка: Старцев Алексей Алексеевич