Старцева (Иванова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Иванова) Анна Владимировна

Место рождения

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Дата рождения

08.07.1987

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1987

Отец: Иванов Владимир Валерьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Бракосочетание
17.08.2012

Муж: Старцев Алексей Алексеевич

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
27.11.2013

Дочь: Старцева Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Старцев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.05.2018

Сын: Старцев Артур Алекксеевич

Отец ребёнка: Старцев Алексей Алексеевич

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