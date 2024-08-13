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Кошкин Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кошкин Иосиф Тихонович

Мать: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Ефрем Николаевич

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1844

Сын: Кошкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1849

Сын: Кошкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Пелагея Ивановна

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