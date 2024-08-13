Кошкин Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1844
Сын: Кошкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1849
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Пелагея Ивановна