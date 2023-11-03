Соколова (Гречко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мельников Матрона Никитична
Отец ребёнка: Соколов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова Анна
Отец ребёнка: Соколов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижикова Варвара
Отец ребёнка: Соколов Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Иван Никитич
Отец ребёнка: Соколов Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Никита
Смерть
Неизвестно