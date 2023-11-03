Соколова (Гречко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Гречко) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мельников Матрона Никитична

Отец ребёнка: Соколов Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова Анна

Отец ребёнка: Соколов Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижикова Варвара

Отец ребёнка: Соколов Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Никитич

Отец ребёнка: Соколов Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Никита

Смерть
Неизвестно
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