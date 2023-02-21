Голобородько Иван Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голобородько Иван Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1995

Жена: Голобородько Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
27.04.1996

Сын: Голобородько Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Голобородько Ирина Николаевна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.03.2003

Сын: Голобородько Виталий Иванович

Мать ребёнка: Голобородько Ирина Николаевна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край