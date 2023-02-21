Голобородько Иван Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1995
Рождение ребёнка
27.04.1996
Сын: Голобородько Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Голобородько Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.2003
Сын: Голобородько Виталий Иванович
Мать ребёнка: Голобородько Ирина Николаевна