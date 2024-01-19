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Кудашев Александр Евдокимович

Место рождения

Дубровки, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

18.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Кудашев Евдоким

Мать: Кудашева Евгения

Дубровки, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
28.11.1937

Дочь: Теречева Мария Александровна

Мать ребёнка: Кудашева Александра Алексеевна

Мордовская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
18.03.1984
Черняховск, Черняховский, Калининградская область
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