Кудашев Александр Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти18.03.1984
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Кудашев Евдоким
Мать: Кудашева Евгения
Рождение ребёнка
28.11.1937
Дочь: Теречева Мария Александровна
Мать ребёнка: Кудашева Александра Алексеевна
Мордовская Норка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
18.03.1984
Черняховск, Черняховский, Калининградская область