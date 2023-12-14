Петрова Анна Калистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Калистрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Александр Александрович
Отец ребёнка: Петров Петр Иванович
Смерть
Неизвестно