Буйнич Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйнич Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1962

Дочь: Кульчитская Галина Федоровна

Мать ребёнка: Барахтянская Фаина Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1964

Дочь: Баскакова Наталья

Мать ребёнка: Барахтянская Фаина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барахтянская Фаина Ивановна

Смерть
Неизвестно