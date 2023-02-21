Буйнич Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1962
Дочь: Кульчитская Галина Федоровна
Мать ребёнка: Барахтянская Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1964
Дочь: Баскакова Наталья
Мать ребёнка: Барахтянская Фаина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно