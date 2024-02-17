Онуфриади Анастас Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онуфриади Анастас Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1983

Отец: Онуфриади Данил Анастасович

Мать: Карасева-Онуфриади Елена Александровна

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