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Онуфриади Анастас Данилович
Онуфриади Анастас Данилович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.1983
Пол
Мужской
Отец
Онуфриади Данил Анастасович
1955 г.р.
Мать
Карасева-Онуфриади Елена Александровна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1983
Отец:
Онуфриади Данил Анастасович
Мать:
Карасева-Онуфриади Елена Александровна
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