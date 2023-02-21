Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1856

Дочь: Фёкла Тихоновна

Отец ребёнка: Гром Тихон Давидович

Рождение ребёнка
14.08.1861

Сын: Гром Федосей Тихонович

Отец ребёнка: Гром Тихон Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мариамна Тихоновна

Отец ребёнка: Гром Тихон Давидович

Смерть
Неизвестно