Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1856
Дочь: Фёкла Тихоновна
Отец ребёнка: Гром Тихон Давидович
Рождение ребёнка
14.08.1861
Отец ребёнка: Гром Тихон Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мариамна Тихоновна
Отец ребёнка: Гром Тихон Давидович
Смерть
Неизвестно