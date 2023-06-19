Самылова (Шумакова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1984
Бракосочетание
15.11.2008
Муж: Самылов Илья Юрьевич
Разведены октябрь 2021 г
Рождение ребёнка
14.08.2009
Дочь: Самылова Алёна Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.08.2016
Сын: Самылов Артём Ильич
Отец ребёнка: не указан
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ