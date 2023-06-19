Самылова (Шумакова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылова (Шумакова) Мария Андреевна

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Место рождения

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1984

Отец: Шумаков Андрей Анатольевич

Мать: Шумакова Татьяна Германовна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.11.2008

Муж: Самылов Илья Юрьевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Разведены октябрь 2021 г
Рождение ребёнка
14.08.2009

Дочь: Самылова Алёна Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.08.2016

Сын: Самылов Артём Ильич

Отец ребёнка: не указан

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ