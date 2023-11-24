Дьяченко Спиридон Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Дьячков Семён Емельянович
Мать: Дьячкова ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дьяченко Илья Спиридонович
Мать ребёнка: Дьяченко Матрёна Семёновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марья Спиридоновна
Мать ребёнка: Дьяченко Матрёна Семёновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрёна Спиридоновна
Мать ребёнка: Дьяченко Матрёна Семёновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Прасковья Спиридоновна
Мать ребёнка: Дьяченко Матрёна Семёновна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дьяченко Алексей Спиридонович
Мать ребёнка: Дьяченко Матрёна Семёновна