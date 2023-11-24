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Дьяченко Спиридон Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Дьячков Семён Емельянович

Мать: Дьячкова ?

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дьяченко Илья Спиридонович

Мать ребёнка: Дьяченко Матрёна Семёновна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марья Спиридоновна

Мать ребёнка: Дьяченко Матрёна Семёновна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрёна Спиридоновна

Мать ребёнка: Дьяченко Матрёна Семёновна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Прасковья Спиридоновна

Мать ребёнка: Дьяченко Матрёна Семёновна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Дьяченко Алексей Спиридонович

Мать ребёнка: Дьяченко Матрёна Семёновна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
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