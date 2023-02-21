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Потатуева Татьяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Потатуев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Потатуев Дмитрий Афанасьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Потатуева Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Потатуев Дмитрий Афанасьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Потатуев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Потатуев Дмитрий Афанасьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Потатуев Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Потатуев Дмитрий Афанасьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Потатуева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Потатуев Дмитрий Афанасьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Потатуев Тихон Дмитриевич

Отец ребёнка: Потатуев Дмитрий Афанасьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потатуев Дмитрий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно