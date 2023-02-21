Потатуева Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Потатуев Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Потатуева Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Потатуев Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Потатуев Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Потатуев Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Потатуев Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Потатуева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Потатуев Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Потатуев Тихон Дмитриевич
Отец ребёнка: Потатуев Дмитрий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно