Егорова (Карпач) Валентина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Карпач) Валентина Константиновна

Место рождения

Любча, Новогрудский район, Гродненская область

Дата рождения

20.03.1955

Дата смерти

30.06.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Любча, Новогрудский район, Гродненская область
Бракосочетание
06.06.1985

Муж: Егоров Владимир Александрович

Рождение ребёнка
05.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Владимир Александрович

Рождение ребёнка
19.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Владимир Александрович

Рождение ребёнка
19.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Владимир Александрович

Смерть
30.06.1996

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