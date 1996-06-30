Егорова (Карпач) Валентина Константиновна
Место рождения
Дата рождения20.03.1955
Дата смерти30.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1985
Рождение ребёнка
05.11.1985
Рождение ребёнка
19.01.1987
Рождение ребёнка
19.01.1987
Смерть
30.06.1996