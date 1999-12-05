Ахтямова (Проворова) Магиджямель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхтямова (Проворова) Магиджямель

Ахтямова (Проворова) Магиджямель

Место рождения

Сумы, Украина

Дата рождения

28.01.1912

Дата смерти

05.12.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумы, Украина
Бракосочетание
1931

Муж: Ахтямов Гани Хусаинович

Рождение ребёнка
14.06.1932

Сын: Ахтямов Ферид Ганиевич

Отец ребёнка: Ахтямов Гани Хусаинович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 07.04.1938 по 07.07.1941
Москва, город федерального значения Москва
Машинистка-стенографистка в НКВТ «Экспортхлеб»
Работа или профессия
С 18.03.1942 по 02.08.1947
Москва, город федерального значения Москва
Стенографистка-машинистка в В/О Техноэкспорт
Работа или профессия
С 02.08.1947 по 09.01.1948
Москва, город федерального значения Москва
Иномашинистка Главного Управления Сов. Имущества за границей
Работа или профессия
С 06.01.1948 по 01.08.1949
Москва, город федерального значения Москва
Инспектор отдела руководящих кадров, затем секретарь-стенографист Комитета по делам архитектуры при Совете Министров СССР
Работа или профессия
С 01.08.1949 по 10.05.1951
Москва, город федерального значения Москва
Секретарь заместителя министра Городского Строительства СССР
Работа или профессия
С 10.05.1951 по 15.07.1959
Москва, город федерального значения Москва
Секретарь члена комитета Гос.Комитета Мин. СССР по делам строительства
Работа или профессия
С 17.10.1960 по 07.05.1964
Москва, город федерального значения Москва
Техник, стенографистка, корректор конторы «Главмособлстройматериалы Министерства строительства РСФСР»
Работа или профессия
С 03.06.1964 по 05.02.1966
Москва, город федерального значения Москва
Инспектор отдела по вопросам работы в СЭВ Управления внешних сношений.
Работа или профессия
С 05.02.1966 по 03.05.1967
Москва, город федерального значения Москва
Старший инженер Конструкторско-технологической конторы Главмособлстройматериалов
Работа или профессия
С 02.10.1967 по 02.12.1967
Москва, город федерального значения Москва
Старший инженер отдела информации Главмосблстройматериалов
Работа или профессия
С 15.09.1968 по 15.03.1971
Москва, город федерального значения Москва
Инженер, секретарь-стенографист, старший техник - временная работа в Главмособлстройматериалах
Работа или профессия
С 01.04.1973 по 02.03.1974
Участие в двух аэрогеологических экспедициях
Образование
Неизвестно
Среднее
Смерть
05.12.1999
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Старость
Похороны
?.12.1999
Москва, город федерального значения Москва
3-й мусульманский участок Даниловского кладбища
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close