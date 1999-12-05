Ахтямова (Проворова) Магиджямель
Место рожденияСумы, Украина
Дата рождения28.01.1912
Дата смерти05.12.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Сумы, Украина
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
14.06.1932
Отец ребёнка: Ахтямов Гани Хусаинович
Работа или профессия
С 07.04.1938 по 07.07.1941
Машинистка-стенографистка в НКВТ «Экспортхлеб»
Работа или профессия
С 18.03.1942 по 02.08.1947
Стенографистка-машинистка в В/О Техноэкспорт
Работа или профессия
С 02.08.1947 по 09.01.1948
Иномашинистка Главного Управления Сов. Имущества за границей
Работа или профессия
С 06.01.1948 по 01.08.1949
Инспектор отдела руководящих кадров, затем секретарь-стенографист Комитета по делам архитектуры при Совете Министров СССР
Работа или профессия
С 01.08.1949 по 10.05.1951
Секретарь заместителя министра Городского Строительства СССР
Работа или профессия
С 10.05.1951 по 15.07.1959
Секретарь члена комитета Гос.Комитета Мин. СССР по делам строительства
Работа или профессия
С 17.10.1960 по 07.05.1964
Техник, стенографистка, корректор конторы «Главмособлстройматериалы Министерства строительства РСФСР»
Работа или профессия
С 03.06.1964 по 05.02.1966
Инспектор отдела по вопросам работы в СЭВ Управления внешних сношений.
Работа или профессия
С 05.02.1966 по 03.05.1967
Старший инженер Конструкторско-технологической конторы Главмособлстройматериалов
Работа или профессия
С 02.10.1967 по 02.12.1967
Старший инженер отдела информации Главмосблстройматериалов
Работа или профессия
С 15.09.1968 по 15.03.1971
Инженер, секретарь-стенографист, старший техник - временная работа в Главмособлстройматериалах
Работа или профессия
С 01.04.1973 по 02.03.1974
Участие в двух аэрогеологических экспедициях
Образование
Неизвестно
Среднее
Смерть
05.12.1999
Причина смерти: Старость
Похороны
?.12.1999
3-й мусульманский участок Даниловского кладбища