Щенников Диомид Борисович
Место рождения
Дата рождения13.08.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1883
Рождение ребёнка
01.10.1910
Дочь: Пелагея Диомидовна
Мать ребёнка: Щенникова Елена Александровна
Рождение ребёнка
04.03.1913
Сын: Щенников Василий Диомидович
Мать ребёнка: Щенникова Елена Александровна
Рождение ребёнка
20.09.1919
Дочь: Любовь Диомидовна
Мать ребёнка: Щенникова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно