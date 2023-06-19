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Щенников Диомид Борисович

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.08.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1883

Отец: Щенников Борис Петрович

Мать: Щенникова Ирина Алексеевна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1910

Дочь: Пелагея Диомидовна

Мать ребёнка: Щенникова Елена Александровна

Рождение ребёнка
04.03.1913

Сын: Щенников Василий Диомидович

Мать ребёнка: Щенникова Елена Александровна

Рождение ребёнка
20.09.1919

Дочь: Любовь Диомидовна

Мать ребёнка: Щенникова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щенникова Елена Александровна

Смерть
Неизвестно