Никитин Агей Иванович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Никитин Иван Филатович
Мать: Никитина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Никитин Пётр Агеевич
Мать ребёнка: Никитина Федосья Трофимовна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агрофена Агеевна
Мать ребёнка: Никитина Федосья Трофимовна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Маремьяна Агеевна
Мать ребёнка: Никитина Федосья Трофимовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Никитин Егор Агеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно