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Никитин Агей Иванович

Место рождения

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Никитин Иван Филатович

Мать: Никитина Анна Тимофеевна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Сын: Никитин Пётр Агеевич

Мать ребёнка: Никитина Федосья Трофимовна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агрофена Агеевна

Мать ребёнка: Никитина Федосья Трофимовна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Маремьяна Агеевна

Мать ребёнка: Никитина Федосья Трофимовна

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1775

Сын: Никитин Егор Агеевич

Мать ребёнка: не указана

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1779

Сын: Никитин Никанор Агеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Федосья Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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