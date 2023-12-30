Ходакова Аксинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Ходаков Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ходаков Терентий Евсеевич
Отец ребёнка: Ходаков Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Ходаков Евсей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно