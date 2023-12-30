Ходакова Аксинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодакова Аксинья Григорьевна

Ходакова Аксинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ходаков Ерофей Иванович

Отец ребёнка: Ходаков Евсей Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ходаков Терентий Евсеевич

Отец ребёнка: Ходаков Евсей Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Ходаков Евсей Иванович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Евсей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close