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Степан Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Прохор Сидоров

Мать: Васса Евфимова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Михаил Степанов

Мать ребёнка: Аксинья Семенова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Филипп Прохоров

Мать ребёнка: Аксинья Семенова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Феодора Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858