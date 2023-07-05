Степан Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Прохор Сидоров
Мать: Васса Евфимова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Михаил Степанов
Мать ребёнка: Аксинья Семенова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Филипп Прохоров
Мать ребёнка: Аксинья Семенова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: Феодора Тимофеева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858