Квасникова (Шахова) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1865 ст.
Абрама Степанова Квасникова сын Федот Абрамов 18 лет Григория Семёнова Шахова дочь Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
17.07.1866 ст.
Сын: Квасников Емельян Федотович
Отец ребёнка: Квасников Фёдот Абрамович
Рождение ребёнка
02.07.1868 ст.
Отец ребёнка: Квасников Фёдот Абрамович
Рождение ребёнка
08.05.1870
Дочь: Квасникова Пелагея Федотовна
Отец ребёнка: Квасников Фёдот Абрамович
Смерть
Неизвестно