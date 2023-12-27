Квасникова (Шахова) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова (Шахова) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.04.1865 ст.

Муж: Квасников Фёдот Абрамович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Абрама Степанова Квасникова сын Федот Абрамов 18 лет Григория Семёнова Шахова дочь Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
17.07.1866 ст.

Сын: Квасников Емельян Федотович

Отец ребёнка: Квасников Фёдот Абрамович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.07.1868 ст.

Сын: Квасников Пётр Федотович

Отец ребёнка: Квасников Фёдот Абрамович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.05.1870

Дочь: Квасникова Пелагея Федотовна

Отец ребёнка: Квасников Фёдот Абрамович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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