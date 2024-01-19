Василюк (Казак) Клавдия Иоанновна
Место рождения
Дата рождения26.10.1895 ст.
Дата смерти09.12.1964
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1895 ст.
Отец: Казак Иоанн Диомидов
Мать: Казак Мария Захариева
с.Малая Знаменка Мелитопольского уезда Таврической губернии; крестные: мелитопольский купец Лизогубов Афанасий Тимофеевич и становой пристав 3-го стани(....) Мелитопольского уезжда Николая Пухиревског... Показать все
Бракосочетание
28.01.1918 ст.
Воинский чин 1-го Крымского революционного полка, 22 года;
Рождение ребёнка
26.10.1918 ст.
Дочь: Нагорная Валентина Антоновна
Отец ребёнка: Василюк Антон Иосифович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Нагорная Лидия Иоанновна
Отец ребёнка: Василюк Антон Иосифович
Смерть
09.12.1964
номер записи 1553, ул.Пушкина д.16