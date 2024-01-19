Василюк (Казак) Клавдия Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василюк (Казак) Клавдия Иоанновна

Место рождения

Каменка-Днепровская

Дата рождения

26.10.1895 ст.

Дата смерти

09.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

IT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1895 ст.

Отец: Казак Иоанн Диомидов

Мать: Казак Мария Захариева

с.Малая Знаменка Мелитопольского уезда Таврической губернии; крестные: мелитопольский купец Лизогубов Афанасий Тимофеевич и становой пристав 3-го стани(....) Мелитопольского уезжда Николая Пухиревског... Показать все
Бракосочетание
28.01.1918 ст.

Муж: Василюк Антон Иосифович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Воинский чин 1-го Крымского революционного полка, 22 года;
Рождение ребёнка
26.10.1918 ст.

Дочь: Нагорная Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Василюк Антон Иосифович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Нагорная Лидия Иоанновна

Отец ребёнка: Василюк Антон Иосифович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
09.12.1964
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
номер записи 1553, ул.Пушкина д.16
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