Селикатова (Аристархова) Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селикатова (Аристархова) Марина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1954

Отец: Аристархов Виктор Васильевич

Мать: Аристархова Юлия Васильевна

Рождение ребёнка
21.09.1987

Сын: Селикатов Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Селикатов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селикатов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Селикатов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бредер Валерий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бредер Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Бредер Валерий Владимирович

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