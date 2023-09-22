Селикатова (Аристархова) Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1954
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1954
Рождение ребёнка
21.09.1987
Сын: Селикатов Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Селикатов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селикатов Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Селикатов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бредер Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Бредер Валерий Владимирович