Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лаврентьев Анатолий Викторович
Лаврентьев Анатолий Викторович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.08.1949
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Лаврентьева Александра Михайловна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1949
Отец: не указан
Мать:
Лаврентьева Александра Михайловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь