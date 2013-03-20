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Фетищев Трофим Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2013

Отец: Коваленко Семен Анатольевич

Мать: Фетищева Мария Эдуардовна