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Фетищев Трофим Семенович
Фетищев Трофим Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.2013
Пол
Мужской
Отец
Коваленко Семен Анатольевич
1985 г.р.
Мать
Фетищева Мария Эдуардовна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2013
Отец:
Коваленко Семен Анатольевич
Мать:
Фетищева Мария Эдуардовна
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