Епифанов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1974

Сын: Епифанов Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Епифанова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
21.08.1977

Сын: Епифанов Святослав Юрьевич

Мать ребёнка: Епифанова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
18.03.1984

Сын: Епифанов Артём Юрьевич

Мать ребёнка: Епифанова Галина Викторовна

Рождение ребёнка
14.04.1986

Дочь: Топчий Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Епифанова Галина Викторовна

Смерть
Неизвестно