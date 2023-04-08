Епифанов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1974
Мать ребёнка: Епифанова Галина Викторовна
Рождение ребёнка
21.08.1977
Сын: Епифанов Святослав Юрьевич
Мать ребёнка: Епифанова Галина Викторовна
Рождение ребёнка
18.03.1984
Мать ребёнка: Епифанова Галина Викторовна
Рождение ребёнка
14.04.1986
Дочь: Топчий Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Епифанова Галина Викторовна
Смерть
Неизвестно