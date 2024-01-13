Смолякова (Целева) Эльвира Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1993
Отец: Целев Виктор Николаевич
Мать: Целева Нэлли Михайловна
Рождение ребёнка
28.09.2016
Сын: Смоляков Павел Алексанрович
Отец ребёнка: Смоляков Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
28.09.2016
Сын: Смоляков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Смоляков Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
28.04.2023
Сын: Смоляков Александр Александрович
Отец ребёнка: Смоляков Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно