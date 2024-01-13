Смолякова (Целева) Эльвира Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова (Целева) Эльвира Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1993

Отец: Целев Виктор Николаевич

Мать: Целева Нэлли Михайловна

Рождение ребёнка
28.09.2016

Сын: Смоляков Павел Алексанрович

Отец ребёнка: Смоляков Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
28.09.2016

Сын: Смоляков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Смоляков Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
28.04.2023

Сын: Смоляков Александр Александрович

Отец ребёнка: Смоляков Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоляков Александр Анатольевич

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