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Вера
Вера
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Неизв.
Мать
Мария Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Неизв.
Мать:
Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно
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