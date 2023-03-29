Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизв.

Мать: Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно