Каменский Иван Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Каменский Никонор Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Каменский Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1920
Сын: Каменский Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Сандайка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно