Каменский Иван Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменский Иван Никонорович

Каменский Иван Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Каменский Никонор Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Каменский Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1920

Сын: Каменский Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Сандайка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.