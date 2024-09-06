Павлюченко Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлюченко Василий Андреевич

Павлюченко Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1901

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1903 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901

Отец: Павлюченко Андрей Давыдович

Мать: (Павлюченко) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельянова

Рождение ребёнка
03.02.1927

Дочь: Шульгина (Павлюченко) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельянова

Преображенский, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.