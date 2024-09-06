Павлюченко Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1901
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901
Отец: Павлюченко Андрей Давыдович
Мать: (Павлюченко) Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельянова
Рождение ребёнка
03.02.1927
Дочь: Шульгина (Павлюченко) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельянова
Преображенский, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область