Шейко Наталья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейко Наталья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Шейко Павел Перфильев

Отец ребёнка: Шейко Перфил (Пархим) Леонов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шейко Федор Перфильев

Отец ребёнка: Шейко Перфил (Пархим) Леонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейко Перфил (Пархим) Леонов

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно