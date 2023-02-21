Шарунова Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарунова Вера Александровна

Шарунова Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1932 г.р.

Мать

Около 1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарунов Александр

Мать: Шарунова Мария Ивановна