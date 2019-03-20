Бадиатуллин Гаярь
Место рожденияс. Старый Мочалей
Дата рождения20.03.1951
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951
Отец: Бадиатуллин Абдулгани
Мать: Бадиатуллина Садят
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадиатуллина Найля
Рождение ребёнка
03.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бадиатуллина Найля
Смерть
2004
Похороны
2004
Бутовское кладбище