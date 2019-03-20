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Бадиатуллин Гаярь

Место рождения

с. Старый Мочалей

Дата рождения

20.03.1951

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951

Отец: Бадиатуллин Абдулгани

Мать: Бадиатуллина Садят

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадиатуллина Найля

Рождение ребёнка
03.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бадиатуллина Найля

Смерть
2004
Похороны
2004
Бутовское кладбище

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