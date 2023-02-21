Якубовская Роза Хасеневна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская Роза Хасеневна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907 или 1910

Сын: Якубовский Ибрагим Александрович

Отец ребёнка: Якубовский Александр Мухаремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Александр Мухаремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Мустафа Александрович

Отец ребёнка: Якубовский Александр Мухаремович

Смерть
23.02.1956
Поставы, Поставский район, Витебская область