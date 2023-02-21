Якубовская Роза Хасеневна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.02.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907 или 1910
Сын: Якубовский Ибрагим Александрович
Отец ребёнка: Якубовский Александр Мухаремович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Мустафа Александрович
Отец ребёнка: Якубовский Александр Мухаремович
Смерть
23.02.1956
Поставы, Поставский район, Витебская область