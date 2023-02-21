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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нигъмәтҗан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мәүлет

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миникамал

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Әхмәтҗан

Отец ребёнка: не указан