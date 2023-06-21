Мицай Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мицай Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мицай Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мицай Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Анна Никитична

Отец ребёнка: Мицай Никита

Смерть
Неизвестно