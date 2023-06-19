Прудников Николай Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1910
Дочь: Кулачковская Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Прудникова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Прудникова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Прудникова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Прудников Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Прудникова Варвара Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин