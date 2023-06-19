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Прудников Николай Федорович

Место рождения

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1910

Дочь: Кулачковская Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Прудникова Варвара Николаевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Прудникова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Прудникова Варвара Николаевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Прудников Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Прудникова Варвара Николаевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин