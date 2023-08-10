Тимонина Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонина Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: не указан

Мать: Тимонина Клавдия