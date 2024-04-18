Гутовский Степан Антонович
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Чистоозерный район, с. Журавка
Дата рождения1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Гутовский Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности