Гутовский Степан Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутовский Степан Антонович

Место рождения

Россия, Новосибирская область, Чистоозерный район, с. Журавка

Дата рождения

1923

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Гутовский Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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