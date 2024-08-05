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Ульяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Михаил Трофимович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Осокина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Осокин Михаил Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.02.1802

Дочь: (Осокина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Осокин Михаил Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.06.1806

Сын: Осокин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Осокин Михаил Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Осокина) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Осокин Михаил Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Осокина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Осокин Михаил Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.11.1815

Дочь: (Осокина) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Осокин Михаил Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1843

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