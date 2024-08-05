Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Осокина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Осокин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
26.02.1802
Дочь: (Осокина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Осокин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
12.06.1806
Отец ребёнка: Осокин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Осокина) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Осокин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Осокина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Осокин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
08.11.1815
Дочь: (Осокина) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Осокин Михаил Трофимович
Смерть
1843